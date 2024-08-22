Hırsızlara emniyet müdürü sürprizi

Aydın'ın Söke ilçesine hırsızlık amacıyla gelen sabıkalı şahıs, Söke Emniyet Müdürü Fatih Demiralp'in de dairesinin bulunduğu siteye girince baltayı taşa vurdu. Daireden çıkma hazırlığında olan Emniyet Müdürü'nün eşi hol de iki yabancıyı görünce şüphelendi, kime baktıklarını sordu. Hırsızlarda isim veremeyince tartışma başladı.

Bu sırada sesleri duyan Söke Emniyet Müdürü Fatih Demiralp da kapıya çıktı. Panik halinde binadan kaçan hırsızların peşine düşen Demiralp çifti, bir yandan da ekipleri telsiz anonsu ile harekete geçirdi. Kovalamaca Söke OSB karşısındaki otobüs terminali girişine kadar sürdü. Ağaçlık alana kaçan hırsızların peşini bırakmayan Demiralp ve ekibi, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gasp, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suç dosyaları kabarık olan biri kadın iki kişi ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.