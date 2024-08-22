Kayınpeder, Aydınlı damadını silahla sırtından vurup öldürdü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 yıl önce evlendiği eşiyle boşanma aşamasında olan Sezgin Çeken (33) 2,5 yaşındaki oğlunu görmek için İstanbul Çatalca'da oturan kayınpederi Kemal Arık'ın (52) evinin önüne gitti. Arık, tartıştığı damadına silahla 4 el ateş etti. Çeken sırtına isabet eden kurşunlarla olay yerinden hayatını kaybederken Arık ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Çatalca'nın Dağyenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazilli'de dünya evine girdikten sonra Denizli'ye taşınan ve burada Barlas Ege ismini verdiği oğlu dünyaya gelen Sezgin Çeken, eşi Ezgi Çeken'le bir süredir evde tartışma yaşıyordu. Çeken'in eşi 9 ay önce İstanbul'da oturan babasının evine taşındı. Çeken, eşinin barışmak için İstanbul'a taşınmasını şart koşunca Denizli'de tüm eşyalarını sattı. Ev tutup İstanbul'a yerleşmesine rağmen Çeken'in eşi geri dönmedi. Çift boşanmak için mahkemeye başvururken çocuğun geçici velayeti annesine verildi.

SIRTINDAN VURULDU

Sezgin Çeken, oğlunu görmek için önceki akşam saatlerinde kayınbabasının evinin bulunduğu sokağa gitti. Eşinin oğlunu göstermemesi üzerine çift tartışmaya başladı. Damadının kızıyla tartıştığını gören kayınpeder Kemal Arık, silahıyla dışarıya çıktı ve damadına 4 el ateş etti. Kaçmaya çalışan Çeken'in sırtına 4 kurşun isabet etti.

KAYINPEDER SİLAHIYLA YAKALANDI

Mahalle sakinleri jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sırtından vurulan Sezgin Çeken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Kemal Arık'ı yanında bulunan silah ile olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Çeken'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.

OĞLUM PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

Acı haberi alan Sezgin Çeken'in babası Abdullah Çeken, oğlunun cenazesini teslim almak için Nazilli'den yola çıktı. Oğlunu, gelini ve dünürünün pusu kurarak öldürdüğünü ifade eden baba Abdullah Çeken, "Oğlum ve gelinim evlendikten sonra Denizli'de tekstil fabrikasında çalışıyordu. Gelinim, daha sonra oğlumu terk edip torunumu alarak babasının evine gitti. Oğluma 'İstanbul'a taşınırsan tekrar barışırız' diye mesaj atmış. Denizli'de tüm eşyalarını satan oğlum İstanbul'a yerleşti. Et fabrikasında çalışmaya başladı. Ama eşi sözünde durmayınca oğlumun psikolojisi alt üst oldu. Bir süre önce de oğluma, çocuğunu kaçıracağını söyleyip jandarmaya şikayette bulunmuşlar. Geçen hafta oğlum fare zehri içerek intihara kalkışmıştı. Tedavisinin ardından Nazilli'ye geldi. Burada kendini toparlamıştı. İstanbul'a döndükten sonra gelinim, 'oğlunu görebilirsin' diye mesaj atmış. Oğlum da görmek için oraya gittiğinde pusuya düşmüş" dedi.