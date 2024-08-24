Aydın’a yeni emniyet müdürü görevi devraldı

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilen Mehmet Suat Ekici'nin yerine Aydın İl Emniyet Müdürü olarak Armağan Adnan Erdoğan atandı. Aydın'ın yeni il emniyet müdürü olan Armağan Adnan Erdoğan, gerçekleştirilen devir teslim töreninde, görevini önceki İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'den devraldı.

Aydın'daki yeni görevine resmen başlayan Erdoğan, törenin ardından Aydın Polisevi'nde il emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü'nün öncelikli görevleri, bölgedeki güvenlik durumu ve bundan sonraki süreçte izlenecek stratejiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni İl Emniyet Müdürü Erdoğan, Aydın'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emniyet teşkilatının şehirdeki huzur ve güvenin sağlanması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.