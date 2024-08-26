Antik kentte heyecan verici keşif! Beylikler döneminden kalma

Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'e adanmış kentlerden en ünlüsü olan Aydın'ın Karacasu'da yer alan Afrodisias'ta kentin kurulduğu milattan önce 5'inci yüzyıldan yerleşimin sürdüğü Selçuklular dönemine kadar farklı katmanlarda kazı yapılıyor. Ayakta kalmış anıtsal yapıları, stadyumu, şehir havuzu, tiyatrosu ve antik dönemin heykel sanatı örnekleriyle Anadolu'nun tarihi zenginliğini yansıtan Afrodisias Antik Kentinde kazı ekiplerinin yaptığı çalışmada beylikler döneminde kentin en büyük caddesi üzerinde bulunan ve tüm Doğu Akdeniz halklarının alışveriş yaptığı bir pazar yerinin izleri bulundu.

YER DÖŞEMELERİ İYİ KORUNMUŞ

Afrodisias Antik Kenti'ndeki kazılara başkanlık eden Prof. Roland R.R. Smith, pazar yerinin hangi beylik dönemine ait olduğunun tespiti için çalışmanın sürdüğünü kaydetti. Caddenin çok işlek olmasına rağmen yer döşemelerinin iyi korunduğunu, bölgeyi ziyarete açmak istediklerini de ifade eden Smith, "Burada ikinci amacımız tarihi araştırmanın yanında turistler için bir deneyim de yaratmaktı. Ziyaretçilerimizin orijinal antik zemin üzerinde yürümelerini de sağlamış olacağız. Bunun Anadolu'daki çok önemli, harika yürüyüş yollarından biri olmasını umuyoruz" dedi.