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Haberler Aydın

Aliyev’in eski koruması, Kuşadası’nda ölü bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in bir dönem yakın korumalığını yapan Mahir Mammadov(50), Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, tatil için ailesiyle geldiği otel odasında ölü bulundu.

İHA
Aliyev’in eski koruması, Kuşadası’nda ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını yapan Mahir Mammadov (50), kaldığı otel odasında ölü bulundu. Mammadov'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan vatandaşı 50 yaşındaki Mahir Mammadov, eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile birlikte 3 gün önce tatil için Kuşadası'na geldi.

Mammadov ve ailesi bu sabah kahvaltı yaptıktan sonra dinlenmek için odaya çıktı. Bir süre sonra dolaşmak için kent merkezine giden anne Kemale Mammadov ve oğlu, döndüklerinde Mahir Mammadov'u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, Mahir Mammadov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir dönem yakın korumalığını da yapan Mahir Mammadov'un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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