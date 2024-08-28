Didim Belediye personelinin ölümünde mobbing iddiası araştırılıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde önceki gün evinin 3. katından aşağıya atlayarak intihar ettiği ileri sürülen belediye çalışanı 49 yaşındaki Nilüfer Altıner'in ölümü ile ilgili mobbing iddiası araştırılıyor.

Yaklaşık 25 yıldır Didim Belediyesi'nde çalışan Nilüfer Altıner, 31 Mart yerel seçimlerinde Didim Belediye Başkanı seçilen hemcinsi Hatice Gençay tarafından çalıştığı birimden alınarak park ve bahçeler müdürlüğü emrine sürüldü. Tek böbrekli olduğu için yaklaşık 44 derece sıcakta park ve bahçelerde çalışmakta zorlanan 49 yaşındaki Nilüfer Altıner'in birkaç defa Belediye Başkanı Hatice Gençay'a çıkarak tek böbrekle güneş altında çalışmakta zorlandığını belirtip kendisinden yardım istediği öğrenildi. Emekliliğine 2 ay kalan Nilüfer Altıner'in yardım taleplerine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın reddedip 'emekli olana kadar park-bahçelerde çalışacaksın' demesi üzerine talihsiz kadının avukatlara gidip hukuk desteği istediği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Nilüfer Altıner, yaşadığı apartmanın 3. katından atlayarak hayatını kaybetti. Basına yansıyan olayın ardından engelli kadrosunda çalışan Nilüfer Altıner'in ölümü ile ilgili soruşturmanın devam ettiği, mobbing iddiasının araştırıldığı öğrenildi.

"BELEDİYEDE HUZUR KALMADI"

31 Mart Yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı CHP'li Deniz Atabay'ın yerine CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilen ve Didim'in ilk kadın Belediye Başkanı seçilen Hatice Gençay'ın göreve gelir gelmez belediyede huzur kalmadığını ileri süren bazı çalışanlar hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bazı belediye çalışanları "Önceki başkanımız Deniz Atabay da Hatice Başkan da CHP'li. Ancak Hatice Gençay, 10 yıldır Belediye Başkanlığı yapan selefi Deniz Atabay'dan kalma ne varsa iyisi kötüsü bakılmaksızın her şey yok etmek istiyor" diyerek CHP Genel Merkezi'nin en güçlü olduğu yerlerden biri olan Didim'e el atmasını istedi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gencay ise, tek böbrekli olduğu için belediyeye ait sosyal markette çalışırken, 44 dereceye ulaşan sıcakta park ve bahçelere gönderdiği çalışanı Nilüfer Altıner'in ölümü ile ilgili sürgün ve mobbing iddialarının kesinlikle gerçek olmadığını belirterek bu yönde iddiada bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyledi.