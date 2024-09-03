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Haberler Aydın

Aydınlı astsubay kalbine yenildi

KAZIM YÖRÜKCE
Aydınlı astsubay kalbine yenildi

DİYARBAKIR'DA görev yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aydınlı Mutlu Keçeli, izin için gittiği İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aslen Nazillili olan ve Diyarbakır'da görev yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Keçeli, görev sonrası izin için İstanbul'da yaşayan anne ve kız kardeşini ziyarete gitti. Ziyaret esnasında kolunun ağrıdığını söyleyen ve ardından fenalaşan Keçeli, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolünde kalp krizi geçirdiği belirlenen Keçeli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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