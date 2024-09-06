Sazanlar göle bırakıldı! Tam 1 milyon 215 bin adet

Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" nin 2024 yılı programı kapsamında, ilimize tahsis edilen ve İzmir İli Ürkmez Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürlüğünden getirilen 1 milyon 215 bin adet sazan balığı yavruları 11 ilçemizde toplam 14 adet göl, gölet ve baraj gölüne bırakılmıştır.

Balıklandırma programının başarıya ulaşması için 40 cm den küçük balıkların avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkan tanınması, av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması oldukça önemlidir. Ayrıca "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" uyarınca kaynaklarımızın korunması için Bakanlığımızın izni olmadan herhangi bir su kaynağına balıklandırma yapılmaması kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.