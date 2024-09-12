Körfez krizine bilimsel destek

İZMİR Körfezi'nde yaşanan çevre felaketinin çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara bir destek de Ege Üniversitesinden geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Milletvekilleri Dr. Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ve Ege Üniversitesi'nin faklı disiplinlerinde görev yapan bilim insanlarının katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi.

'BİLİMİN KATKISI ÖNEMLİ'

TOPLANTIDA, İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketinin çözümü için atılması gereken adımlar değerlendirildi. Ayrıca Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bilim insanları tarafından hazırlanan "İzmir Körfezindeki Balık Ölümleri ve Kötü Kokunun Nedenlerinin İncelenmesi" raporu da değerlendirildi. Dr. Mehmet Kasapoğlu "Toplumsal bir meseleyle, çevresel bir felaketle karşı karşıyayız. Üniversitelerimizin de buna duyarsız kalmasını düşünemeyiz. Bu kapsamda Ege Üniversitemizin bu konudaki çabaları ve gayretleri son derece mutluluk verici. Bilim insanlarımız olmadan bu süreçlerin çözülebileceğine inanmıyorum. Bilimin önderliği ve katkısı çok kıymetli" şeklinde konuştu.

EGE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise, "İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketinin çözümü için atılması gereken adımlar ve stratejiler üzerine, Su Ürünleri ve Fen Fakültemizin öğretim üyeleri başta olmak üzere farklı disiplinlerden bilim insanlarımızla akademik birikimlerimizi hayata geçirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Körfezdeki su kalitesinin iyileştirilmesi, kirlilik kaynaklarının tespiti ve deniz ekosisteminin yeniden canlandırılması amacıyla, ilgili bilim insanlarımızın hazırladığı bilimsel veriler doğrultusunda yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Devletimizin talebi doğrultusunda İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununu kalıcı çözümüne ulaşmak amacıyla, güçlü akademik kadromuz ve bilimsel çalışmalarımızla her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu.

"YAĞMUR, BALIK ÖLÜMLERİNİ BİTİRİR"

İZMİR Körfezi'ndeki krizle ilgili açıklamada bulunan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, sağanak yağmurun balık ölümlerine etkisini değerlendirdi. Yaşar yaptığı açıklamada "Bugün (dün) yağan yağmur ve havaların soğumasıyla birlikte körfezdeki balık ölümleri sonlanır. Zaten son görülenler ortadan akıntıyla gelen ölü balıklardı. Yağmurdan sonra bu olay biter. Yağmur kirliliği bitirmez sadece balık ölümlerini bitirir. Kirliliği bitirecek tek bir iş var. Bunu 17 yıldır söylüyoruz. Dereden arıtılmadan gelen suların arıtılarak denize verilmesi lazım. Bu yapılmazsa kirlilik sorunundan hiçbir zaman kurtulamayız" bilgisini aktardı.