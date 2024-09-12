Türk aktivist Eygi’nin ailesinden Biden’a tepki

İsrail Savunma Güçleri (IDF), Batı Şeria'da keskin nişancı tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında alay edercesine açıklamalarda bulundu. İsrail kendini aklamak için Aydınlı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından ABD Başkanı Joe Biden da katilleri savundu.

VERDİĞİ CEVAPLA ÇELİŞTİ

Biden İsrail'i aklamak için Türk- ABD vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi'nin kazayla vurulduğu yalanını destekledi.

ABD'de basın mensupları, Joe Bıden'a Beyaz Saray'dan New York'a hareket ettiği sırada merak edilen soruları sordu.

Gazetecilerin, İsrail'in Türk- Amerikan vatandaşı olan 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesini kabul etmesiyle ilgili "Yorumunuz nedir?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı, kurşun yerden sekerek kaza ile onu vurmuş" ifadesini kullandı. Biden cümlesinin devamında kendisiyle çelişircesine, "Fakat konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmeye devam ediyoruz" dedi.

BLINKEN FARKLI KONUŞTU

Biden'ın açıklamalarının ardından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Eygi'nin öldürülmesini hem "sebepsiz" hem de "haksız" olarak nitelendirdi ve protestoya katıldığı için hiç kimsenin vurulmaması gerektiğini vurguladı.

Biden'ın açıklamalarının ardından Aydınlı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi, tepki gösterdi. Acılı amca, "Zaten Biden'dan bu beklenirdi. İsrail ve Amerika'nın yaptığı açıklamalar saçmalık" dedi. Söz konusu açıklamaların hiçbir anlam ve önemi olmadığını belirten amca Eygi,

"Böyle olmadığını çocuklar bile biliyor. Amerika, İsrail karşıtı bir vatandaşı olmasını asla istemez. Dileğimiz cenazemizin bir an önce Didim'e gelmesi" diyerek tepkisini dile getirdi.

CENAZESİ GELMEK ÜZERE

Ayşenur'un Türkiye'ye getirilmesi konusuna da açıklık getiren amca Eygi, "En son dün akşam yetkililer ile yaptığımız telefon görüşmesinde kızımıza otopsi yapılacağını söylediler. Biz kendilerine otopsi için izin vermedik. Bunun içinde sadece tomografi çekileceğini bize ilettiler. Dışişleri Bakanlığımız da konuyla yakından ilgileniyor. Artık işlemler tamamlandı. Cenazesinin gelmesi çok yakın. İnşallah bir aksilik olmadan kızımız en kısa sürede ülkemize getirilecek" diye konuştu.

Öte yandan Eygi'nin cenazesinin önce İstanbul'a geleceği, ardından da Didim'e götürüleceği öğrenildi. Didim'deki yakınlarının da defin işlemleri için çalışma başlattığı, cenazenin defnedileceği Didim Asri mezarlığında temizlik çalışması yapıldığı kaydedildi.

Katledilen Eygi'nin ABD'de yaşayan babası, annesi, ablası ve yeğeni ile 20'e yakın ABD vatandaşı arkadaşının da cenaze için Didim'e gelmek üzere oldukları belirtildi.