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Aydın'daki 41 suçtan aranan firari suçlu kadın yakalandı

Aydın'da suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. 41 suçtan 164 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ve 8 milyon 349 bin 400 TL adli para cezası bulunan firari kadın Kuşadası'nda JASAT'a yakalandı.

İHA
Aydın’daki 41 suçtan aranan firari suçlu kadın yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından Kuşadası ilçesinde; çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlemesi, resmi belgede sahtecilik suçu olmak üzere 41 suçtan aranan 164 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ve 8 milyon 349 bin 400 TL adli para cezasına hükümlü N.D. isimli kadın şahıs yapılan detaylı araştırma sonucu düzenlenen operasyon ile yakalandı. Jandarmadaki işlemelinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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