Kahraman polis ikinci kez hayat kurtardı

Aydın'ın İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 433 sokaktaki bir evde meydana geldi duygulandıran bir olay meydana geldi. Psikolojik sorunlar yaşayan 46 yaşındaki Kiraz Kınalı bir süredir arkadaşının evinde kalıyordu. Kınalı, arkadaşının evde olmadığı bir anda 112 Acil Servis'i arayarak kendini öldüreceğini söyleyerek telefonunu kapattı. Adres bilgisi vermeden yapılan bu çağrı üzerine, 112 ihbar hattı personeli İncirliova Emniyeti ile iletişime geçti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İncirliova Emniyeti, 112'den aldığı bilgi doğrultusunda, aramanın yapıldığı evin yerini tespit etmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla Kiraz Kınalı'nın evinde kaldığı arkadaşı S.A.'nın evi belirlendi. Ancak polis ekipleri kapıyı ısrarla çalınmasına rağmen açan olmadı. Sesleri dinleyen polis, kadının yardım çağrısını duydu. Bunun üzerine kapıyı kıran polis ekipleri eve girdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İncirliova Emniyet Müdürlüğü Asayiş büroda görev yapan başpolis Mahmut Terzi, boynuna ip geçirmiş olan Kiraz Kınalı'yı bacaklarından kavrayıp havaya kaldırarak nefes almasına sağladı. Bir diğer polis memuru da ipi keserek hayatını son vermek isteyen kadını kurtardılar. Hızlı bir şekilde gerçekleştirilen bu operasyon sonucunda Kiraz Kınalı, sağ salim kurtarılarak hastaneye götürüldü. Deneyimli polis memurunun 3 yıl önce de intihar etmek isteyen bir genci kurtardığı öğrenildi.

'HER ZAMAN YANINIZDAYIZ'

KAHRAMAN polis Mahmut Terzi olaydan sonra hayatını kurtardığı Kiraz Kınalı'yı hastanede ziyaret etti. Hayatını kurtardığı kadına bir daha böyle bir olaya yeltenmemesi için nasihatte bulunan Terzi, "Bu sana ders olmuştur. Bir daha böyle bir olaya kesinlikle kalkışma. Sende son anda pişman oldun ve çırpınmaya başladın. Allah seni çocuklarına bağışladı. Bu tür olaylarda emniyet güçleri olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Psikolojik destek ve yardıma ihtiyacın olduğun zaman mutlaka bizlerle yada uzman kişilerle iletişime geçmelisin" diyerek geçmiş olsun dileklerinin iletti.