Pideci müşterilerine domuz eti yedirmiş

Kuşadası ilçesinde hizmet veren ünlü 'Nazilli Bahar Pide' isimli işyerinin dana pide harcında domuz eti bulunduğu belirlenmesi kentte adeta şok etkisi yarattı. 'Domuz kasabı' olarak bilinen ve defalarca deposunda domuz eti yakalanan Coşkun Can'ın ardından yeniden domuz eti skandalının patlak verdiği adres Kuşadası oldu.

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Kuşadası ilçesindeki ünlü pide işletmesinin pide harcında domuz etine rastlandı. Tarım ve Orman Bakanlığın Güvenilir Gıda adresi üzerinden yayımladığı listede Kuşadası ilçesinde hizmet veren Nazilli Bahar Pide isimli işyeri deşifre edildi. İşletmenin dana pide harcında domuz eti tespit edildi. Tespit çalışmaları sonucunda işyerine idari para cezası uygulanırken firmanın utanmadan bir de sosyal medyada hesabından pidesini öven paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Firma yetkililerinin domuz eti yedirdikleri müşterilerinin fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüldü.

BALLI SAHTEKARLAR

Domuz eti skandalıyla sarsılan kentte tonlarca sahte bal ve binlerce ton sahte zeytinyağı da ele geçirildi. Jandarma ekipleri, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapılacağı ihbarı alarak harekete geçti. Ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda, Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlanmış bir kamyonet kasasında 5 ton sahte bal ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon 780 bin TL olan sahte ballara el konuldu. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 2 şüpheliye 655 bin TL tutarında vergi cezası uygulanırken şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlandı.

14 TON KAÇAK ZEYTİNYAĞI

Gıda sahtekarları Aydın'ın zeytinyağına da hile karıştırdı. Efeler ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda değeri 5 milyon 194 bin TL olan 14 bin 360 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 3 şüpheliye 3 milyon 138 bin TL vergi cezası uygulanırken şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.