Hileci başkanın refahı sona erdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı zeytinyağı sahtekarları arasında, Aydın'da üretim yapan 16 firma olduğu belirlendi. Utanç listesinde yer alan firmaların arasında en dikkat çekeni ise Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya'nın merdiven altı işletmesi oldu. Başkan Kaya'nın merdiven altı işletmesinde fason olarak ürettiği naturel sızma zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı ortaya çıktı.

YENİ FOÇA'DA YAKALANDI

Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya'nın naturel zeytinyağı olarak piyasaya sürdüğü, zeytinyağlarının içine tohum yağı karıştırdığı Yeni Foça ilçesinde D.Ç.'ye ait işletmede yapılan denetimler sonrası belirlendi. Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü ekipleri, işletmedeki naturel zeytinyağı ibareli üründen numune alarak tahlile gönderdi. Alınan numunelerin içinde tohum yağı çıktı. İşletme sahibi D.Ç, işyerinde yakalanan 250 litre sahte zeytinyağını, Aydın'da fason üretim yapan Başkaya Tarım Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti.'den temin ettiğini belirtti. Bunun üzerine ekipler harekete geçti.

7 YILDIR HİLELİ YAĞ SATIYOR

Bakan Kaya'nın fabrikasında yapılan kontollerde, naturel zeytinyağı olarak piyasaya sürülen ürünlerin içinde tohum yağı karıştırıldığı belirlendi. İl Başkanı Hüseyin Kaya'nın zeytinyağı işletmesini 2017 yılında kurduğu öğrenildi. Başkan Kaya'nın bölgedeki köylülerden temin ettiği zeytini, işletmesinde sıkıp ambalajlayarak, müşterilerine naturel sızma zeytinyağı diye sattığı belirlendi. Bölge halkı Kaya'nın işletmeyi açtığı günden bugüne kadar, tonlarca hileli zeytinyağını piyasaya sürdüğünü iddia ediyor. Ortaya çıkan skandal sonrası ekipler işletme hakkında işlem başlatırken, Hüseyin Kaya konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.