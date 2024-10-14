Koli bandıyla gelen madalya

YENİ ASIR'A ANLATTI

MİLLİ sporcumuz Berkay Uslu'nun başarı hikayesi, azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını anlatıyor. Aydın Nazilli'de yaşayan Berkay Uslu, 5 yaşında belediyenin çöp kamyonun altında kalarak sol bacağını kaybetti.

Minik Berkay, başına gelen bu talihsiz kaza sonrası ailesinin de desteği ile 6 yaşında spora başladı. Şu an 25 yaşında olan Uslu, bugüne kadar başına gelen zorlukları Yeni Asır'a anlattı.

Milli sporcu Berkay Uslu, "En büyük hedefim 2028'de olimpiyatlara katılabilmek ve altın madalya kazanmak. Ancak bunun için 180 bin liralık yeni bir protez bacağa ihtiyacım var" diyerek, yardımseverlere çağrıda bulundu.

PROTEZİ YIPRANDI

İSPANYA'DA düzenlenen Para-Karate Avrupa Şampiyonası'na koli bandıyla sardığı protezi ile çıktığını belirten Berkay Uslu, "Protez ayağım 2018 yılında yenilendi. 6 yıldır deforme olduğu için protezin plastik kısımlarında kırılmalar meydana geldi. Ben de ayağımı koli bandıyla sardım. Müsabakaya da öyle çıktım. Ayakta durmakta zorlansam da, maçı kazanmayı başardım ve bronz madalya aldım" dedi.