Aydın dağları güz renklerine büründü

Aydın'ın Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçeleri ile İzmir'in Ödemiş ilçesinin zirvesinde yer alan Ovacık Yaylası'nda oluşan eşsiz manzara insanları dinlendiriyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kuraklıktan dolayı gecikmeli başlayan sonbahar mevsiminde yaylalar ayrı bir güzelliğe bürünürken, sonbaharın renklerini keşfetmek isteyen pek çok kişinin rotası da Çatma Yaylası ve Ovacık oluyor.