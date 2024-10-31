Kılık değiştirdiler ama yine de yakalandılar!

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde bir evden 25 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan üç hırsız, jandarma ekiplerince yakalandı. İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan H.Ç. (31) evinden 25 bin lira değerinde 2 altın yüzük, 2 altın bileklik ve 1 çift altın küpe çalındığı ihbarında bulundu.

25 KAMERA İNCELENDİ

HAREKETE geçen Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada, hırsızlık olayının 3 kadın tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin kimliklerinin tespiti amacıyla 25 kamerada 32 saatlik görüntü incelenirken, 2 farklı şehir içi minibüs kullandıkları, olayın gerçekleştiği ikamete gelmeden önce kıyafetlerini değiştirip tanınmamak amacıyla başörtüsü ve güneş gözlüğü taktıkları belirlendi. M.B. (25) ve Ö.Ö. (19) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli E.G.'nin (24) aynı gün başka bir hırsızlık dosyasından tutuklandığı öğrenildi.