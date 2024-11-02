Kayıp alzheimer hastası yaşlı kadın nehirde ölü bulundu

Cep telefonu ile ulaşılan Başaran'ın yakınlarına telefonda "Tarladayım, burası çok karanlık" dediği öğrenilirken, yaşlı kadından bir daha haber alınamadı. Alzheimer hastası olan Başaran'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, yapılan detaylı incelemeler sonunda Başaran'ın Gölhisar Mahallesi'nde görüldüğü tespit edildi. Kamera kayıtlarında Gölhisar Mahallesi'nde olduğu tespit edilen yaşlı kadının bulunması için arama kurtarma çalışmalarının son görüldüğü bölgede yoğunlaştırıldı.