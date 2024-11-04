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Haberler Aydın Aydın’daki çifte baskında 2 zehir taciri yakalandı

Aydın’daki çifte baskında 2 zehir taciri yakalandı

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’daki çifte baskında 2 zehir taciri yakalandı
AYDIN'IN Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Efeler ilçesi Ilıcabaşı ve Osmanyozgatlı mahallelerinde yapılan operasyonda birçok şahsa uyuşturucu madde sattığı belirlenen 2 şahıs yakalandı. Şüphelilerin evlerinde gerçekleşen aramalarda, 5 parça halinde 25 gram metamfetamin maddesi, 250 adet sentetik ecza ve 30 gram esrar maddesi ele geçirildi. A.B. ve E.G. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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