Aydın’daki çifte baskında 2 zehir taciri yakalandı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Efeler ilçesi Ilıcabaşı ve Osmanyozgatlı mahallelerinde yapılan operasyonda birçok şahsa uyuşturucu madde sattığı belirlenen 2 şahıs yakalandı. Şüphelilerin evlerinde gerçekleşen aramalarda, 5 parça halinde 25 gram metamfetamin maddesi, 250 adet sentetik ecza ve 30 gram esrar maddesi ele geçirildi. A.B. ve E.G. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.