Oğlunu tornavida ile öldürmüş

Aydın'da, 18 yaşındaki oğlunun kazayla öldüğünü iddia eden baba, katil çıktı. Olay, İncirliova'ya bağlı Acarlar mahallesinde meydana geldi. Babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan Ahmet Burak, iddiaya göre kıyafetlerinin yıkanmadığı gerekçesiyle babaannesi ile tartıştı. Öfkelenen genç, babaannesine tornavida ile saldırdı. Baba Hüseyin Burak, annesini korumaya çalışırken oğluyla arasında boğuşma çıktı. Baba Hüseyin Burak, iddiaya göre "Yeter artık senden çektiğimiz" diyerek elinden aldığı tornavidayı oğlunun kafasına sapladı.

3 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Olayın ardından Ahmet Burak kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı kan kaybeden genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gündür yaşam savaşı veren Ahmet Burak'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ahmet Hüdai Burak'ın ailesi tarafından organlarının bağışlandığı öğrenildi. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan baba Hüseyin Burak, polise verdiği ilk ifadesinde "Oğlum yere düşünce kafasına beton demiri saplandı" dedi. İfadesinin ardından serbest bırakılan baba, olay yerindeki kanlı tornavidada parmak izi bulununca polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Baba Hüseyin Burak, ikinci ifadesinde, psikolojik sıkıntıları olduğunu, olay günü oğlunun annesine ve kendisine saldırdığını ve yaşanan boğuşma esnasında oğlunun tornavida ile yaralandığını belirtti. Oğlunun ölümüne neden olan baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.