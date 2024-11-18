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Haberler Aydın Kök hücre tedavisiyle felçli köpek yeniden ayakta

Kök hücre tedavisiyle felçli köpek yeniden ayakta

Aydın Efeler’de bir aracın çarparak yaraladığı sahipsiz köpek tedavi için veterinere götürüldü. Felç geçiren ve yürüyemeyen köpeğe ‘Dobby’ adını vererek sahiplenen çift, köpeğin yürümeye başlamasıyla sevin gözyaşlarına boğuldu.

İHSAN KARATAŞ
Kök hücre tedavisiyle felçli köpek yeniden ayakta

AYDIN'DA yaralı halde bulunan ve bir çiftin sahiplendiği köpek, felç nedeniyle götürüldüğü veteriner kliniğinde uygulanan kök hücre tedavisi sayesinde yürümeye başladı.

Efeler ilçesinde yaşayan Zeynep ve Ahmet Onur Akol çifti, bir aracın çarparak yaraladığı sahipsiz köpeği tedavi için veterinere götürdü. Burada felç geçirdiği öğrenilen ve yürüyemeyen köpeği, Akol çifti sahiplendi.

Veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu'nun muayene ettiği "Dobby" isimli köpeğin kök hücre nakliyle tedavisine karar verildi. Kendi vücudundan alınan kök hücrenin nakledildiği "Dobby", yaklaşık 2 ay sonra yürümeye başladı.

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