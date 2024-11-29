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Haberler Aydın Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu: 36 şüpheliye işlem yapıldı

Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu: 36 şüpheliye işlem yapıldı

Aydın genelinde polis ekiplerinin yaptığı yasa dışı bahis operasyonunda 36 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. öte yandan yüksek miktarda kripto para hareketliliği tespit edildi.

İHA
Aydın’da yasa dışı bahis operasyonu: 36 şüpheliye işlem yapıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, takibe alınan şüphelilerin çeşitli siber suçlar işlediklerine dair elde ettikleri veriler doğrultusunda harekete geçen ekipler yapılan araştırmalar sırasında yüksek miktarda kripto para hareketi gerçekleştirildiğini tespit etti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 36 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Operasyonda dijital materyaller ele geçirilirken, kripto para hesaplarında yapılan detaylı incelemelerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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