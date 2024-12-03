Aydın'da evinde Semra Kocaman'ı bıçaklayıp öldüren Nuri Bozkurt'un mahkemedeki ifadesi kan dondurdu. "Kolundaki bilezikleri vermeyince bıçaklayıp öldürdüm" diyen Bozkurt için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.Hatay'daki depremde evleri hasar alınca ailesiyle Aydın'a yerleşen Semra Kocaman (59), geçtiğimiz Şubat'ta evinde bıçaklanmış halde bulundu.

Nuri Bozkurt

Talihsiz kadının eşi Mustafa ve kızı Fatma ile birlikte kızının arkadaşı Nuri Bozkurt gözaltına alındı. Giydiği kapüşonlu kazağın cebinden 2 bilezik çıkan Bozkurt, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti.

Semra Kocaman

'BORCUM VARDI' SAVUNMASI

Aydın 3. Ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık Nuri Bozkurt, cinayeti anlattı. Bozkurt, "Yeni nişanlandığım için borcum vardı. Kolundaki bilezikleri vermesini istedim. Direnince karnına vurduğum bıçak darbeleriyle öldürdüm" dedi. Savcılık tarafından sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, mahkeme sanığın cezai ehliyetinin belirlenmesi için adli tıp raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.