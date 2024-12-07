Deveci Başkan’ın oyu krizi çözdü

Deve güreşlerinin başkenti olarak bilinen Aydın İncirliova'da, CHP İncirliova Belediye Meclis Üyeleri, ilçede bu yıl 38. kez düzenlenecek olan geleneksel Deve Güreşi etkinliklerine belediyenin destek vermesine ilişkin maddeye ret oyu kullandı. İncirliova Belediye Meclisi'nin Aralık ayı ikinci toplantısında gündeme gelen madde krize neden oldu.

TEŞEKKÜR ETTİLER

İlçenin tanıtımı ve kültürel mirasının yaşatılması açısından büyük önem taşıyan etkinliğe, belediye bütçesinden kaynak ayırılmasına ilişkin maddeye CHP grubu ret oyu kullanarak destek vermemesi büyük şaşkınlık yarattı. Mecliste 14 üyesi bulunan CHP grubunun 3 meclis üyesi toplantıya katılmayınca karar 11'e 11 oyla eşitlik oldu. Gözlerin çevrildiği İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın oy üstünlüğü ile karar meclisten geçti. Vatandaşlar bir araya gelerek eğlendiği, kıyasıya rekabete sahne olan deve güreşlerini takip ettiği etkinliğe karşı çıkan CHP'yi eleştiren vatandaşlar, bu geleneğe sahip çıktığı için de Başkan Kaya'ya teşekkür etti. CHP grubunun ret oyu kullanmasını değerlendiren Başkan Kaya, "İncirliova Belediyesi ilçenin deve güreşlerine nasıl destek olmaz? İlçemizin en önemli kültürel mirasının yaşatılmasına ilişkin bir kararın belediye meclisimizden oy birliği ile geçmesini beklerdim"ifadelerine yer verdi.