İzmir'de yağışlar rekor kırdı: Üçe katladı

Mart ayı yağışları Siirt'te 66, Mersin, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Mardin'de son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sinop'ta son 40, Bartın'da son 37, Tokat'ta son 36, Gümüşhane ve Samsun'da ise son 33 yılın en düşük yağış seviyeleri kaydedildi.



Türkiye genelinde mart ayında ortalama 11,5 gün yağış görüldü. Yağışlı gün sayıları Ege Bölgesi, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin batısı, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun orta kesimlerinde 5-10 gün aralığında gerçekleşirken, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde 25 günün üzerine çıktı.





BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞLAR



Marmara Bölgesi'nde mart ayında yağış 64,7 kilogram olarak ölçüldü. Bölgede yağışlar normal civarda olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.



Ege Bölgesi'nde mart ayında yağış 70,1 kilogram oldu. Bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 9, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı.



Akdeniz Bölgesi'nde mart ayında yağış 116,1 kilogram oldu. Bölgede yağışlarda normale göre yüzde 69, geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış kaydedildi.