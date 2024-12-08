Müthiş firara şok yakalama

Aydın'ın Didim ilçesinde, inanılması güç bir kaçış olayı yaşandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan organizatör M.A.U, adliyeye sevk edilmeden önce konulduğu nezarethaneden film gibi bir kaçış gerçekleştirdi.

1 Şüpheli, önce inceleme yaptı

2 Elleriyle parmaklıkları genişletti

3 Aralıktan çıkarak kaçmayı başardı

6 JANDARMA PERSONELİ AÇIKTA

Şüpheli, nezarethanenin demir parmaklıklarını elleriyle genişletip firar etti. Film sahnelerini aratmayacak şekilde kaçan şahıs, aynı gün içerisinde kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili 6 jandarma personeli açığa alındı.