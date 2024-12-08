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Haberler Aydın Müthiş firara şok yakalama

Müthiş firara şok yakalama

KAZIM YÖRÜKCE
Müthiş firara şok yakalama

Aydın'ın Didim ilçesinde, inanılması güç bir kaçış olayı yaşandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan organizatör M.A.U, adliyeye sevk edilmeden önce konulduğu nezarethaneden film gibi bir kaçış gerçekleştirdi.

1 Şüpheli, önce inceleme yaptı

2 Elleriyle parmaklıkları genişletti

3 Aralıktan çıkarak kaçmayı başardı

6 JANDARMA PERSONELİ AÇIKTA

Şüpheli, nezarethanenin demir parmaklıklarını elleriyle genişletip firar etti. Film sahnelerini aratmayacak şekilde kaçan şahıs, aynı gün içerisinde kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili 6 jandarma personeli açığa alındı.

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