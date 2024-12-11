CHP’li Başkan’ın koruması yine terör estirdi

AYDIN Nazilli Belediye Başkanı CHP'li Ertuğrul Tetik'in yakın koruması ve şoförü olan Çağdaş Bulut, bir kez daha şiddet iddialarıyla gündeme geldi. Bulut, belediyeden maddi yardım talep eden yüzde 80 engelli olan 58 yaşındaki Gıyasettin Kasırga'yı başkanlık katında darp etti.

Gıyasettin Kasırga

Kasırga, "Ben belediye başkanı ile görüşmek için gittim. Maddi yardımda bulunmalarını isteyecektim. Saatlerce beklettiler. Ardından da dalga geçermiş gibi başkanın makamında olmadığını söylediler. Bekleyeceğimi söyleyince darp ettiler. Karakola gidip kendilerinden şikayetçi oldum. Sonra yanlış anlaşılma olduğunu ve pişman olduklarını söyledikleri için şikayetimi geri aldım. Bu kez de 'Dayak yemeyi hak ediyorsun' diyerek tekrar tehdit ettiler" dedi.

Çağdaş Bulut

Kasırga tehdit sonrası tekrar şikayetçi oldu. Çağdaş Bulut, daha önce de başkanla görüşmek isteyen bir vatandaşı darbetmiş, bir başka vatandaşa da alkollü bir mekanda saldırmıştı