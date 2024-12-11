Motosiklet eğitmenine feci dayak! Masa ayağıyla dövdüler

Aydın'ın Efeler ilçesinde ders verdiği öğrencisinin yakanları tarafından masa ayağıyla darp edilen sürücü kursu eğitmeni Mustafa Okumuş, hastanede tedavi altına alındı. Olay, Ata Mahallesi'ndeki Cevat Aldemir İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Sürücü kursunda eğitmen olarak çalışan Mustafa Okumuş, motosiklet dersi sırasında bir öğrencisiyle tartıştı. Tartışmaya öğrencinin yakınlarının da karışırken ismi öğrenilemeyen bir kişi, Okumus'un başına masa ayağıyla vurdu. Kafasından yaralanan talihsiz adam kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Okumuş, yapılan ilk müdahale sonrası Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Okumuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.