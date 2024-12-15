Yeni Asır küçük kızın sesi oldu! SMA’lı Çağla’nın yüzü güldü

Aydın'da ikizi Damla Tunç'tan bir dakika önce dünyaya gelen SMA hastası Çağla Deniz Tunç (6), SMA Tip 2 hastası. 16 Nisan 2024 tarihinde, 'Sizin desteğinizle ayağa kalkabileceğim' diyerek Yeni Asır aracılığıyla hayırseverlere seslenen Çağla Deniz'in yardım çağrısı karşılık buldu.

DUBAİ'DE GEN TEDAVİSİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyasında, SMA hastası Çağla Deniz'in tedavi masrafları için gereken 1.8 milyon dolar toplandı. Çağla Deniz'in tedavi süreci için toplanan yardımlar, kent genelinde yapılan yoğun çalışmalar ve vatandaşların desteği sayesinde amacına ulaştı. Kampanya devam ederken Yeni Asır aracılığıyla "Kardeşiyle parkta oyun oynamak, ikizimle el ele okula gitmek istiyorum. Sizin desteğinizle ayağa kalkabileceğim" diyen küçük kızın gerekli paranın toplanmasının ardından tedavi süreci için artık son aşamaya gelindi. Prosedürlerin tamamlandıktan sonra önümüzdeki günlerde Çağla Deniz Dubai'de gidecek ve orada gen tedavisi ilacı alacak.

YENİ ASIR'A TEŞEKKÜR

Çağla Deniz'in annesi Sevtap Tunç da Yeni Asır ve destek veren herkese teşekkür etti. Anne Tunç, "Kızımızın yaşaması için mücadele veriyoruz. Bu süreçte en çok Çağla'nın ikiz kardeşi Damla ablasına moral verdi. Çağla'nın tedavisi için başlattığımız kampanyada sona yaklaşılmasına rağmen hedeflenen rakama ulaşamamıştık. Yeni Asır'da çıkan haber sayesinde kampanyanın bitimine 5 gün para toplandı. Çağlamız sonunda savaşı hayırseverlerin desteği ile yendi. Çok kısa zaman içerisinde tedavimize başlayacağız. Yeni Asır'a ve bize destek olan herkese minnettarız" ifadelerini kullandı.

SMA hastası Çağla Deniz Tunç: ‘Sizin desteğinizle ayağa kalkabileceğim’

Her şey Çağla yürüsün diye