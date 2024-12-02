SMA hastası Çağla Deniz Tunç: ‘Sizin desteğinizle ayağa kalkabileceğim’

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde ikizi Damla Tunç'tan bir dakika önce dünyaya gelen SMA hastası Çağla Deniz hayata tutunmak için zamanla karşı mücadele ediyor. Çağla'nın tedavisi için 1 milyon 820 bin dolar gerekiyor. Valilik izniyle 17 Aralık 2023'te başlatılan bağış kampanyasında yaklaşık 400 bin dolarlık açık bulunuyor. Kas kaybına yol açan hastalığı nedeniyle 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören Çağla, "Ben ölmek istemiyorum. Kardeşimle parkta oyun oynamak, ikizimle el ele okula gitmek istiyorum. Sizin desteğinizle ayağa kalkabileceğim" diyor

Valilik Onaylı Kampanya Hesap Numarası: TR 780004600237888000261396, Avrupa IBAN: GB21 CLJU 0413 0764 3152 81, Alıcı: Sevtap Aksoy Tunç, BIC: CLJUGB21XXX