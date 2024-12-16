Katil iğne

EŞİNİN HASTANESİNDE ÖLDÜ

AYDIN'DA şoke eden bir ölüm olayı gerçekleşti. Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi'nde görev yapan hemşire Nurhan Ece Baydaş (28), migren atağı şikayetiyle iş adamı eşi Barış Baydaş'ın sahibi olduğu özel hastaneye başvurdu.

Hemşire Nurhan Ece Baydaş'a yapılan tıbbi müdahale sürecinde bir ihmal olup olmadığı, soruşturmayı sürdüren savcılık tarafından detaylı şekilde inceleniyor.

İddiaya göre, burada kendisine ağrı kesici bir iğne yapıldı. Ancak bu müdahaleden kısa süre sonra genç hemşire beyin kanaması geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Migren şikayetiyle eşi Barış Baydaş'ın sahibi olduğu hastaneye başvuran hemşire Nurhan Ece Baydaş, yapılan ağrı kesici iğne sonrası hayatını kaybetti.

ÇİFT, BOŞANMA SÜRECİNDEYDİ

ÖLEN hemşire Nurhan Ece Baydaş ile eşi Barış Baydaş'ın bir yıl önce evlendiği, ancak çiftin boşanma aşamasında olduğu belirtildi. Genç hemşirenin cenazesi, mesai arkadaşları tarafından uğurlanarak götürüldüğü memleketi Kütahya'da toprağa verildi. Şehirdeki sağlık camiasını üzen olayı "şüpheli ölüm" olarak değerlendiren savcılık, otopsi yapılmasını istedi. Baydaş'ın kesin ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.