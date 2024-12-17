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Aydın’da yolcu treni Azeri kadına çarptı

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi:

Aydın’da yolcu treni Azeri kadına çarptı
AYDIN'IN Köşk ilçesinde hemzemin geçit üzerinde trenin çarptığı 64 yaşındaki Azeri kadın ağır yaralandı. Denizli-İzmir seferini yapan Devlet Demiryolları yolcu treninin, hemzemin geçit yakınlarında bir yayaya çarptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan kadının Azeri uyruklu H.J. olduğu öğrenildi. Hastanede tedavisine devam edilen H.J.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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