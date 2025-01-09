Aralık yağmurları Büyük Menderes Nehri’ne yaradı

Geçtiğimiz yıllarda ve yaz aylarında kuraklık ile beraber adacıkların oluştuğu Menderes'in Nehri'nin eski günlerdeki gibi aktığını gören vatandaşlar ve çiftçiler ise mutlu olduklarını belirtti. Uzun yıllar yağış ortalaması 661,7 kilogram olan Aydın'da, Aralık ayında ortalama 122,6 kilogram yağış düşerken Aralık ayı ile birlikte yağışların da gelmesi üreticileri sevindirdi.

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