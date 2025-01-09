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Haberler Aydın Aralık yağmurları Büyük Menderes Nehri'ne yaradı

Aralık yağmurları Büyük Menderes Nehri'ne yaradı

Aydın'da tarım arazileri için büyük öneme sahip olan ancak kurumaya yüz tutan Büyük Menderes Nehri aralık ayında gerçekleşen yağışlarla bereketlendi. Yağış sayesinde nehirdeki su miktarını artarken nehrin debisi de yükseldi.

İHA

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Aralık yağmurları Büyük Menderes Nehri’ne yaradı

Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, uzun süre yağışların olmaması sebebiyle kurumaya yüz tutarken, Aralık yağışları üreticilerin yüzünü güldürdü.

Aralık yağmurları Büyük Menderes Nehri’ne yaradı

Aydın genelinde etkisini gösteren yağışlar, nehirdeki su miktarını artırırken, Menderes Nehri'nin debisi de yükseldi. Adeta eski günlerine dönen Menderes Nehri, yeniden bereket taşımaya başladı.

Aralık yağmurları Büyük Menderes Nehri’ne yaradı

Geçtiğimiz yıllarda ve yaz aylarında kuraklık ile beraber adacıkların oluştuğu Menderes'in Nehri'nin eski günlerdeki gibi aktığını gören vatandaşlar ve çiftçiler ise mutlu olduklarını belirtti. Uzun yıllar yağış ortalaması 661,7 kilogram olan Aydın'da, Aralık ayında ortalama 122,6 kilogram yağış düşerken Aralık ayı ile birlikte yağışların da gelmesi üreticileri sevindirdi.

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