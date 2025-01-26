Başından vurulan esnafın ölümü şüpheli bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde sanayi esnaflarından Şenol Özçelik (40), başından vurulmuş halde ölü bulundu. Savcılık tarafından Özçelik'in ölümü şüpheli bulunarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, Efeler Mahallesi 2257 Sokak'ta meydana geldi. Sanayide esnaflık yapan evli ve 2 çocuk babası Şenol Özçelik'ten haber alamadı. Evinden silah sesi yükselen Özçelik yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulundu.

SIKINTILAR YAŞIYORDU

Sağlık ekipleri Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Başından vurulduğu öğrenilen Şenol Özçelik'in ölümü şüpheli bulundu. Özçelik'in ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Özçelik'in ekonomik sebeplerden dolayı sıkıntılar yaşadığı da öğrenildi. Olayla ilgili emniyet güçlerince geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.