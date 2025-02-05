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Haberler Aydın Kuşadası'nda TIR tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası'nda TIR tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan yem yüklü tır tarlaya uçtu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Bölgede hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedenini araçtan çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

İHA

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Kuşadası’nda TIR tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde keskin virajı alamayan yem yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin araçtan çıkarılma çalışmaları devam ediyor.

Kuşadası’nda TIR tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Kuşadası ilçesi Yeniköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası yönüne giden 35 E 4158 plakalı yem yüklü tır, keskin virajda kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuşadası’nda TIR tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarma çalışması başlattı. Bölgede çalışmalar sürerken, 3 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen 1 kişinin cansız bedenini araçtan çıkarma çalışmaları sürüyor.

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