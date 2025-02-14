Koca yürekli minik ağabey

AYDIN Didim'de doğum sırasında nefessiz kalan Miray Özabay (5), 3 hafta kuvözde yaşam savaşı verdi. Ancak bu sevinç 6 ay sonra bağışıklık yetmezliği teşhisiyle gölgelendi. Sürekli ateşli enfeksiyon geçiren minik kıza 6 yaşındaki abisi Murat'tan nakledilen ilik umut oldu.

SADECE 1 YAŞ BÜYÜK

ANCAK geçen yıl yapılan ilik nakli tutmadı. Sadece 1 yaş büyük olan abisi Murat, ikinci kez kardeşine hayat vermeye hazırlanırken aile, "Daha önce bir evladımızı aynı hastalıktan kaybettik. Miray'ı da kaybetmek istemiyoruz. Tek isteğimiz iki evladımızın da sağlığına kavuşması" dedi.