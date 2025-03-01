Pakize nine devletin güvenli kollarında! Yeni Asır yazdı hain evlat tekrar gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 yaşındayken evlat edindiği Cüneyt Akgözoğlu (45) tarafından alkol parası yüzünden öldüresiye dövülen ve iki gözü de mosmor halde evinde yakını tarafından bulunan Pakize İzki (85), devlet tarafından korumaya alındı. Yaşlı kadının, 'Ne de olsa evladımdır' dediği ve şikâyetçi olmadığı için serbest bırakılan vicdansız evlat hakkında yakalama kararı çıkartılarak yeniden gözaltına alındı.

BİR YAKINI FARK ETTİ

Uzun zamandır şiddete uğrayan ancak bunu kimseye anlatamayan yaşlı kadının dramı, bir yakının durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Teyzesini görmeye gelen İzki'nin yeğeni, talihsiz kadını kanlar içinde yüzü gözü morarmış halde görünce durumu yetkililere bildirdi. Emekli maaşı elinden alınan, eve kilitlenip aç susuz bırakılan ve akıl almaz işkencelere maruz kalan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı. Hain evlat hakkında uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı. Yeni Asır Gazetesi'nin "Ellerin kırılsın" başlığıyla okurlarına manşetten duyduğu olaya el koyan Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Akgözoğlu hakkında tekrar gözaltı kararı çıkardı. Akgözoğlu yakalanarak yeniden gözaltına alındı. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Pakize teyzenin durumunun yakından takip edildiğini ve artık kendisinin devletin şefkatli kollarında huzur bulacağını ifade etti.

Ellerin kırılsın