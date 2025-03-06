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Haberler Aydın Çatıya çıkan yaşlı kadını ekipler ikna etti

Çatıya çıkan yaşlı kadını ekipler ikna etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan ve çatıya çıkan 70 yaşındaki yaşlı kadın, ekipler tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.

İHA

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Çatıya çıkan yaşlı kadını ekipler ikna etti

Aydın'daki olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2191 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 70 yaşındaki F.A., çatıya çıktı. F.A.'yı çatıda gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çatıya çıkan yaşlı kadını ekipler ikna etti

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadını ikna ederek aşağıya indirdi. Olay yerinde sağlık kontrolleri yapılan yaşlı kadın hastaneye gitmeyi kabul etmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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