Aydınlı vekillerin iftar buluşması

Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası'nın daveti üzerine "Aydın için birlik" iftar programı Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, Ömer Karakaş'ın katılımı ile gerçekleşti. İftar yemeğinin ardından gerçekleşen toplantıda Aydın'la ilgili konular detaylı bir şekilde ele alındı. İftar programına ev sahipliği yapan Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, toplantı sonrası yaptıkları ortaklaşa açıklamada "Toplantıda, Aydın'ın menfaatine olan tüm konularda birlik ve beraberlik içerisinde Aydın lobisini güçlendirme kararlılığı vurgulanmıştır. Bu tespitten hareketle, toplawntıda ortaklaşan görüşlerin eşgüdümlü bir çalışma içinde ele alınmasının faydasına işaret edilmiş, Aydınla ilgili konuların detaylı olarak değerlendirileceği ikinci toplantının Nisan Ayı içerisinde Aydın Ticaret Borsası'nda yapılması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandılar.