Aydın'da çiftçiler kuraklık nedeniyle "sulama" endişesi yaşıyor

Turizm şehri kimliğinin yanında tarım kenti kimliğine de sahip Aydın'da, tarım ekonomik hayatın önemli bir parçasını oluşturuyor. Ülkedeki bitkisel ürünlerin birçoğunun üretiminde ilk 10 şehir arasında yer alan Aydın, incir, zeytin ve kestane üretiminde birinci, pamuk ve enginar üretiminde ikinci, çilek ve bamya üretiminde ise üçüncü sırada bulunuyor.

Suyun tarımsal anlamda büyük önem taşıdığı kent, son yıllarda kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde sorunlar yaşıyor. Geçen yıl, sulama barajlarında yeterli su olmadığı için tarım arazilerine iki defa su sağlanabildi.

Bölge bu yıl da istenilen ölçüde yağmur almayınca sulama yapılan barajlarda su seviyesi düşük kaldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, şubat ayı sonunda doluluk Bozdoğan Kemer Barajı'nda yüzde 36, Çine Adnan Menderes Barajı'nda yüzde 20, Denizli Adıgüzel Barajı'nda yüzde 14 oldu.

Aydın Valiliği, su sorunu nedeniyle tarım alanlarına verilecek su miktarında parsel bazlı kısıtlama kararı aldı. Sulama birliklerine gönderilen 2025 Yılı Sulama Sezonunda Uygulanacak Havza Su Dağıtım Planlaması kararına göre çiftçilerin parselinin yüzde 50'sine su verilecek.