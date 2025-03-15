Hava yastığı kurbanı

İş seyahati için Muğla'nın Dalaman ilçesine giden Nurhan Akgün Şahin kullandığı araç ile refüjlere çarparak kaza geçirdi. Kaza esnasında otomobilin direksiyon kısmındaki hava yastığı açıldı. Fakat acılan yastık talihsiz biçimde direksiyona oldukça yakın oturan Şahin'in göğüs ve karın boşluğuna şiddetli biçimde çarptı.

Nurhan Akgün Şahin'in iç organlarında hasar oluştu.

İÇ KANAMASI VARDI

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Şahin ambulans ile ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hava yastığının çarpmasıyla ağır yaralanan Şahin, hastanede yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nurhan Akgün Şahin'in hava yastığının verdiği hasar sonucu iç kanama yaşadığı öğrenildi. Şahin'in vefat haberi ailesi, dostları ve tüm Nazilli halkını derin üzüntüye boğdu. Şahin'in cenazesi memleketi Nazilli'de toprağa verildi.