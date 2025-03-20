Sevgilisini öldüren adam babasının kaderini yaşadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde önceki gün sokak ortasında yaşanan dehşetin ardından aile içi bir trajedi çıktı. Bir süre önce kendisinden ayrılan ve barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisi Sabriye Türköz'ü silahla vurduktan sonra son kurşunu kendi başına sıkan Ali Murat Akkuş'un, 16 yıl sonra babasıyla aynı sonu yaşadığı öğrenildi.

Ali Murat Akkuş

Malik Akkuş

Bir kargo firmasında çalışan Ali Murat Akkuş (51), iddiaya göre kendisinden bir süre önce ayrılan sevgilisi Sabriye Türköz'ü yaşanan tartışma sonrasında silahla öldürdü. Akkuş daha sonra da kendini öldürdü.

TRAJEDİ ORTAYA ÇIKTI

Akkuş'un ölümünün ardından babası Malik Akkuş'un da 16 yıl önce benzer bir son yaşadığı ortaya çıktı. Malik Akkuş, açık arazideki atış poligonuna gitti. Ücra bir köşeye geçen Akkuş, eşi 54 yaşındaki Mualla Akkuş'u cep telefonuyla arayıp canına kıyacağını söyleyerek helallik istedi. Annesinin haber vermesi üzerine poligona giden oğul Murat Akkuş, bir köşede babası Malik Akkuş'un başından vurulmuş halde kanlar içinde yerde duran cesediyle karşılaştı. Baba ve oğlu yıllar sonra benzer acı kaderi paylaştı.