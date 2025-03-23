Esnaftan başkana ‘rüşvet’ isyanı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediyeye ait taşınmazlara yüzde 300 kira artışı yaparak esnafı çileden çıkartan Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'in bir esnaftan açacağı işyeri için 2 milyon lira bağış adı altında rüşvet talep ettiği ileri sürüldü.

Esnaf Nazım Aytekin, "rüşvet vermediğim için işyerime ruhsat verilmediler" diyerek aracını yakmaya çalıştı. CHP'nin 30 yıl sonra aldığı Nazilli Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'in uygulamaları ilçede yaşayanlara adeta isyan bayrağı açtırdı. Başkan Tetik, geçtiğimiz aylarda Nazilli Belediyesi'ne ait 430 işyerinin tahliye edilmesi için esnafa tebligat gönderdi. Tebligatlar ellerine ulaşan Nazilli esnafı, kararı kapalı otoparkta protesto etti.

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik

PROTESTO ETTİ

Geri adım atmayan Başkan Tetik, bu sefer işyerlerine yüzde 300 kira artışı talep ederek taşınmazların belediye iştiraki olan Nazbel A.Ş'ye devretti. Nazilli Belediyesi'ne ait 450 taşınmazın yeni bedelle kiralanması için ihaleye çıkmaya hazırlanırken bazı esnaflar, iş yerlerinin boşaltılması yönündeki tebligatlara itiraz etti. Mahkemenin aldığı bu kararla soğuk duş geçiren Başkan Tetik, dün sabah saatlerinde bir esnafın protesto eylemiyle ikinci şoku yaşadı. Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yeri açmak isteyen Nazım Aytekin (44), ruhsat almak için Nazilli Belediyesi'ne başvurdu. İşyerine belediyeden ruhsat verilmeyince Aytekin, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'le görüşme yaparak yardım istedi. Görüşmede Aytekin'in avukatı da hazır bulunurken Başkan Tetik, esnafın işyeri ruhsatı talebini geri cevirdi. Öfkeden çılgına dönen Aytekin, Başkan Tetik'i protesto etmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Aytekin, kendisine ait aracını üzerine benzin dökerek Belediye Meydanı'nda yakmaya çalıştı. Durumu fark eden Nazilli Belediyesi Zabıta ekipleri, zamanında müdahalede bulunarak esnafın aracını yakmasını engelledi. Benzin bidonuna el koyan polis ekipleri, aracı da otoparka kaldırdı.