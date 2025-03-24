Kızılay’dan Aydın’da kan bağışı kampanyası

AYDIN'DA Ramazan ayında kan bağışı oranlarında yaşanan düşüş nedeniyle stokların azaldı. Bunun üzerine Türk Kızılay, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda kan bağış kampanyası düzenledi. Aydın'da başlatılan kan bağışı kampanyası çerçevesinde Türk Kızılay Kan Bağış Aracı, konuşlandırıldığı Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşların hizmetine sunuldu. İftardan sonra da kan bağışı kabulü devam ederken vatandaşlar da kampanyaya destek verdi. Yetkililer, kan ihtiyacının her zaman olduğunu belirterek Ramazan ayında azalan kan bağışı konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti