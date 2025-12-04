İzmir'de yaşayan ailenin hayalleri kabus oldu! 16 milyon lira dolandırılmışlardı...

İzmir'de yaşayan İskender (61) ve Dürdane Gürkan (60) çifti, yerleşmeye karar verdikleri Karadağ'dan ev alabilmek için sosyal medyada adını duydukları danışman Çınar Şahin'e (41) ve boşandığı eşi Burcu Şahin Yıldırır'a 16 milyon lira (325 bin Euro) kaptırmıştı.
Gürkan çifti, parayı kendilerine geri vermeyen ve ev almayan Çınar Şahin ile eski eşi Burcu Şahin Yıldırır hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunmuştu.
SÖZ VERDİ, TAKSİTLERİ ÖDEMEDİ
Çınar Şahin hakkında Gürkan çiftinden aldığı parayı geri iade etmemesi nedeniyle Karşıyaka 2 İcra Ceza Mahkemesi'nde açılan 'alacak' davanın ilk duruşması, bugün görüldü. Mahkeme, yurt dışında olduğu öğrenilen sanık Çınar Şahin çıkarılan davetiyenin usulüne uygun olarak tebliğ edildiğini ancak yapılan yoklamada sanığın hazır olmadığı belirtti. Ardından yargılamaya geçildi.
Dürdane Gürkan'ın vekili, "Sanık parayı daha önce taksitle geri ödemeyi taahhüt etti. 35 bin avroluk ilk taksiti ödemedi. Bu nedenle hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Ödeme yapılmadığından cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur" dedi. Ardından hakim, dosyayı inceleyip kararını açıkladı.
3 AY TAZYİK HAPİS CEZASI
Hakim, sanık Çınar Şahin hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine hükmetti. Hakim ayrıca hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse derhal tahliyesine, ödemelerini kesmesi halinde tazyik hapsinin verilen ceza süresi tamamlanıncaya kadar devamına da karar verdi.
16 milyon lira dolandırılan ve 2 yıldır parasını alamayan İskender Gürkan, SABAH'a konuştu.
Gürkan, "Karadağ hayalimiz kabusa dönüştü. 16 milyon lira paramızı aldı ancak ne ev alabildik ne de paramızı geri ödedi. Basında çıkan haberlerin ardından bize ulaştı parayı taksit taksit ödeyeceğini söyledi. Ancak sözünü tutmadı. Bizi ikinci kez dolandırdı. Adalete güveniyoruz. Bu kişinin yargılanmasını istiyoruz. Çünkü bizden sonra başka insanları da dolandırdı. Dolandırmaya devam ediyor" dedi.