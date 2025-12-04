İzmir'de yaşayan ailenin hayalleri kabus oldu! 16 milyon lira dolandırılmışlardı...

3 AY TAZYİK HAPİS CEZASI

Hakim, sanık Çınar Şahin hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine hükmetti. Hakim ayrıca hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse derhal tahliyesine, ödemelerini kesmesi halinde tazyik hapsinin verilen ceza süresi tamamlanıncaya kadar devamına da karar verdi.

16 milyon lira dolandırılan ve 2 yıldır parasını alamayan İskender Gürkan, SABAH'a konuştu.

Gürkan, "Karadağ hayalimiz kabusa dönüştü. 16 milyon lira paramızı aldı ancak ne ev alabildik ne de paramızı geri ödedi. Basında çıkan haberlerin ardından bize ulaştı parayı taksit taksit ödeyeceğini söyledi. Ancak sözünü tutmadı. Bizi ikinci kez dolandırdı. Adalete güveniyoruz. Bu kişinin yargılanmasını istiyoruz. Çünkü bizden sonra başka insanları da dolandırdı. Dolandırmaya devam ediyor" dedi.