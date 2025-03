Aydın’da oğlunu öldüren kardeşini kurşun yağmuruna tuttu!

Aydın'ın Nazilli İlçesi Balık Pazarı'nda 3 yıl önce işlenen cinayet kan davasına dönüştü. Oğlu Ertan Özkaya'yı (33) öldüren öz kardeşi Felemez Özkaya'yı (59) karşılaştığı oto yıkamacıda kurşun yağmuruna tutan ve ağır yaralayan Ali Can Özkaya (63) polise teslim oldu. Felemez Özkaya, 3 yıl önce ağabeyi Ali Can Özkaya'nın oğlu Ertan Özkaya'yı kalbinden silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Felemez Özkaya tutuklandı. Cezaevinden bir süre önce çıkan kardeşiyle Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan oto yıkama servisinde karşılaşan Ali Can Özkaya yanında bulundurduğu silahla Felemez Özkaya'ya ateş açtı. Felemez Özkaya, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Felemez Özkaya'nın oğlu Davut Özkaya gözü dönen amcasının elinden silahını aldı. Bu sırada abi kardeş bir süre boğuşma yaşadı.

POLİSE TESLİM OLDU

Daha sonra aracındaki pompalı tüfeği alarak olay yerine tekrar gelen Ali Can Özkaya, hem kardeşini hem de yeğenini vurmaya çalıştı. Davut Özkaya yan tarafta bulunan dükkana sığınarak canını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre elinde pompalı tüfekle bekleyen Ali Can Özkaya, daha sonra silahını bırakarak polise teslim oldu. Ağır yaralanan Felemez Özkaya, hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.