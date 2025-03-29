Aydın’da tapu müdürüne kirli tuzak

AYDIN'DA akıl almaz bir dolandırıcılık girişimi yaşandı. Önceki akşam Kuşadası Tapu ve Kadastro Müdürü İsmail Kurt'un evinin kapısını çalarak yemek siparişi getirdiğini söyleyen kurye kılığındaki bir kadınla beraberindeki silahlı adam, Kurt sipariş vermediğini söylemek için kapıyı açtığında zorla eve girdi. Müdür Kurt'a eter koklatıp bayıltan zanlılar, ardından da bir kadınla uygunsuz fotoğraf ve videolarını çekti. Bununla da yetinmeyip Kurt'un eline silah verip bir el ateş ettirdiler.

Kuşadası Tapu Müdürü İsmail Kurt, kendisine zorla iş yaptırmaya çalışan şebekenin tehditlerine boyun eğmedi.

SENET İMZALATTILAR

BİR süre sonra kendine gelen tapu müdürünü, "Yarın İstanbul'dan bir arkadaşımız gelecek onun işini yapacaksın" diye tehdit eden şüpheliler, talihsiz adamın eline tutuşturdukları silahla da cinayet işlendiğini söyleyip korkutarak, "50 bin dolar aldım" yazılı bir kağıt imzalattılar. Şüphelilerin evden ayrılmasının ardından soluğu emniyette alan Müdür Kurt, şikayetçi oldu. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı operasyonla yakalanan M.Ç, S.H.K. ve A.Ö. tutuklandı.