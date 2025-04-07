Kuşadası’nda 15 milyon yıllık yaprak fosili keşfi

Kuşadası'ndaki bu etkileyici keşif, bölgedeki kayaç yapısını inceleyen Sünetçi'nin gözlemleri sonucunda gerçekleşti. Killi kireçtaşı tabakaları içinde fark ettiği izleri daha yakından incelediğinde, 15 milyon yıl öncesine ait yaprak fosilleriyle karşılaştı.

Yapraklar, çamurlu ve kireçli çökellerin içinde milyonlarca yıl boyunca muhafaza edilmiş ve fosilleşmiş. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğrencisi Murat Uğur Sünetçi, yaptığı açıklamada, "Bu yapraklar, o dönemin çökelleri sayesinde korunmuş ve zamanla fosilleşmiş. Özellikle damar yapılarının belirgin şekilde korunmuş olması, fosilin bilimsel değerini artırıyor" şeklinde konuştu.

EGE'NİN TARİHİNE IŞIK

Keşif, bölgedeki kayaçların, Miyosen dönemi sırasında oluşmuş tortul birikimlere ait olduğu bilgisini de doğruluyor. Uzmanlar, bu tür fosil buluntularının, geçmişteki iklim koşulları ve bitki örtüsüne dair değerli bilgiler sunduğuna dikkat çekiyor. Yaprak damarlarının belirgin şekilde korunmuş olması, dönemin bitki türlerinin daha net bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olacak.

Bulgular, daha ayrıntılı incelemeler için üniversite laboratuvarlarına gönderilecek.

Uzmanlar, bu keşfin yalnızca bölge için değil, Ege Bölgesi'nin jeolojik geçmişini anlamak için de büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Ege Bölgesi'nin bitki örtüsü ve iklimi hakkında önemli bilgiler sunması beklenen bu keşif, bilim dünyasında heyecan yaratmış durumda.