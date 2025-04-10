Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde ayrımcılık skandalı!

"AYDINER'İ LANETLİYORUZ" AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ise Aydıner'in sözlerini sert bir şekilde kınayarak, bu hakaretleri aynen kendisine iade ettiklerini belirtti. Erdem, "Başörtülü bacılarımıza ve AK Parti'mize yaptığı hakaretlerden dolayı Doç. Dr. Mehmet Aydıner'i kınıyor ve lanetliyoruz. Bu konuda adli ve idari olarak gerekeni devlet kurumlarımız yapacaktır. Partimize yaptığı hakaretler sebebiyle adli başvurularımız olacaktır" diyerek devlet kurumlarının bu konuda gerekli işlemleri yapacağını ifade etti.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ YAĞDI

ADÜ İlahiyat Fakültesi 1.Sınıf Öğrencisi Vera Beyza Öztürk (22), "Başörtüsü takmak kişinin inançları doğrultusunda Türkiye'de özgürlüğü ve hakkıdır. Bu kişi de benim gibi başörtülü kişilerin haklarını kısıtlayacağını söyleyerek bunu itiraf ediyor. Bu doğrultuda gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Sezai Karakoç'un da dediği gibi "Bizi yok sayacaklar, biz daha çok var olacağız" açıklamasında bulundu. İlahiyat fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Nuran Çağlar (21) ise "Başörtülü öğrenciler olarak tüm eğitim alanlarında hakkımızın olduğunu düşünüyorum. Bu yapılan yanlışı kınıyorum" diye konuştu.