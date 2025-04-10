Nazilli Belediyesi’nde 4 memur görevden alındı

AYDIN Nazilli Belediyesi'nde görev yapan dört memurun görevine son verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gönderdiği yazı doğrultusunda alınan karar, belediyede şok etkisi yarattı.

Görevden alınanlar arasında eski Zabıta Müdürü Serdar Üresin, eski Fen İşleri Müdürü ve son olarak Afet İşleri Müdürü Erkan Taytaş, eski Emlak ve İstimlak Müdürü Ali Dürge ile eski Temizlik İşleri Çavuşu Ramazan Özkök bulunuyor. Kararın gerekçesi açıklanmazken, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'in konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.